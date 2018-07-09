В Кирилловке потерялась 6-летняя девочка, купающаяся возле берега

Родители не смогли разыскать девочку самостоятельно

Инцидент произошел 8 июля. Шестилетняя девочка вместе с родителями отдыхала на одной из баз отдыха на косе Пересыпь в Кирилловке. Девочка купалась на мели у берега моря, а затем пропала. Самостоятельно разыскать ребенка родители не смогли, поэтому обратились за помощью в полицию и к спасателям.

Группа быстрого реагирования и инспектор полиции ювенальной превенции разыскали ребенка через полчаса. Девочка прошла около километра вдоль берега моря.

Правоохранители провели профилактическую беседу с родителями. Маму девочки привлекли к админответственности по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).