В Кирилловке девушку на парашюте едва не унесло ветром в море (ВИДЕО)

Водный мотоцикл, к которому крепился парашют, перевернулся и парашют стал неуправляемым

Инцидент произошел вчера, 17 июля, на одном из пляжей Кирилловки. Отдыхающую, которая решила заняться парасейлингом, едва не унесло ветром в небо. Об этом сообщает портал "its_zp" в Instagram.

Из-за штормовой погоды гидроцикл перевернулся и парашют перестал быть управляемым. Девушку спасали десятки мужчин, которые в это время отдыхали на пляже. Собственными силами им удалось опустить на землю канат с парашютом и девушкой.

Пользователи Сети отмечают, что ответственность за этот инцидент лежит на владельцах аттракциона, которые продолжали свою работу, невзирая на штормовую погоду.

Напомним, что подобный инцидент произошел в Кирилловке 5 лет назад. Тогда во время полета в ветряную погоду, парашют оторвался от катера, и 25-летнюю девушку унесло в акваторию Утлютского лимана. Во время полета она неоднократно билась телом об воду, из-за чего скончалась.