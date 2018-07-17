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В Гуляйполе мотоциклист угодил под колёса грузовика

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В Запорожской области во время ДТП погиб мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Запорожья, вчера 16 июля, неподалеку поселка Гуляйполе произошло столкновение мотоцикла "Alfa Moto" и грузовика "ГАЗ-53".

По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением на грунтовой дороге, и врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии 49-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

По данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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