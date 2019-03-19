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В Энергодаре заместителя прокурора уволили за вождение в нетрезвом виде

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Зампрокурора Энергодара Евгения Вангельева уволили со своей должности после того, как 16 марта в Васильевке (Запорожская область) он был остановлен полицией за вождение в нетрезвом виде.

Об увольнении зампрокурора Энергодара сообщил в Фейсбуке главный прокурор Запорожской области Валерий Романов. Ранее Евгений Вангельев уже попадался в руки полиции за подобные выходки.

В прошлый раз чиновник устроил дебош со стрельбой в одном из ресторанов Каменки-Днепровской. Но тогда дело просто спустили на "тормозах".

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