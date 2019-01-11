В Бородинском микрорайоне Запорожья произошла стрельба

Сегодня в Бородинском микрорайоне произошел конфликт между водителем легковушки и водителем мусоровоза.
Об этом сообщают в областном управлении полиции.
Мужчины повздорили на улице Ладожской.
Полицейские установили, что между водителем мусоровоза, а также водителем и пассажиром автомобиля "Субару" возник конфликт. В результате один из мужчин совершил выстрел. Пострадавших нет.
Личности всех участников инцидента установлены. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Решается вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности. Проводится проверка.
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