В Бородинском микрорайоне Запорожья произошла стрельба

Сегодня в Бородинском микрорайоне произошел конфликт между водителем легковушки и водителем мусоровоза.

Об этом сообщают в областном управлении полиции.

Мужчины повздорили на улице Ладожской.

Полицейские установили, что между водителем мусоровоза, а также водителем и пассажиром автомобиля "Субару" возник конфликт. В результате один из мужчин совершил выстрел. Пострадавших нет.

Личности всех участников инцидента установлены. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Решается вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности. Проводится проверка.

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