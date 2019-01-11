МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

В Бородинском микрорайоне Запорожья произошла стрельба

314

Сегодня в Бородинском микрорайоне произошел конфликт между водителем легковушки и водителем мусоровоза.

Об этом сообщают в областном управлении полиции.

Мужчины повздорили на улице Ладожской.

Полицейские установили, что между водителем мусоровоза, а также водителем и пассажиром автомобиля "Субару" возник конфликт. В результате один из мужчин совершил выстрел. Пострадавших нет.

Личности всех участников инцидента установлены. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Решается вопрос о привлечении правонарушителей к административной ответственности. Проводится проверка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги