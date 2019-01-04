В Бердянске эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

3 января в 17.00 бердянские правоохранители получили вызов от неизвестного, который сообщил, что отделение банка на перекрестке ул. Шевченко и Азовского проспекта заминировано. На место оперативно выехали все спецслужбы города.

Посетителей и жильцов дома, в котором находится банк, эвакуировали, пишет "ПроБердянск".

Личность "минера" установили: им оказался один из посетителей банка лет 40. Хулиган заявил, что решил пошутить. Силовики выяснили, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.