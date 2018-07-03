Стали известны подробности смертельной аварии на трассе Харьков – Симферополь

Машину смяло вместе с людьми

Погибшие и пострадавшие в ДТП на трассе Харьков – Симферополь, которое произошло в ночь на 3 июля, были жителями Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

Напомним, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик DAF.

Он и его 29-летний пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия.

Ехавшая с ними 31-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Михайловской районной больницы.

Машину настолько сильно смяло, что всех троих человек пришлось доставать при помощи специальных инструментов.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", продолжается досудебное расследование.