Смертельное ДТП с копом: погибший пешеход был пьян, ищут свидетелей

Расследование ведет прокуратура Запорожской области

Прокуратура Запорожской области ведет расследование ДТП, в котором полицейский насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель - работник полиции, который находился вне службы, ехал за рулем собственного автомобиля по автодороге "пгт Михайловка - с. Орлянское ".

"Совершил наезд на мужчину в возрасте 35-40 лет, личность которого в настоящее время устанавливается", - передает прокуратура.

Пострадавшего доставили в Михайловскую центральную районную больницу, где пешеход в этот же день от полученных травм скончался.

"Также установлено, что потерпевший был одет в темную одежду и с явными признаками опьянения шел по проезжей части дороги в попутном направлении", - передают правоохранители.

Водитель, совершивший наезд - временно исполняющего обязанности начальника одела подразделения Михайловского отделения полиции.

"Согласно заключению медицинского осмотра у водителя признаков какого-либо опьянения не выявлено", - утверждают правоохранители.

Прокуратура также ищет очевидцев ДТП.