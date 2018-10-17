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Сегодня утром в Запорожье два ДТП с фурами парализовали автомобильное движение

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В Запорожье на выезде из Бородинского микрорайона утром 17 октября практически одновременно, на расстоянии всего в несколько метров, произошло два ДТП, парализовавшие движение общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Так, в районе кольца у Днепровской райадминистрации 50-летний водитель грузовика "Рено" не придерживался безопасной дистанции и врезался в автомобиль под управлением 37-летнего водителя.

Второе ДТП произошло на улице Каховской, почти одновременно и почти рядом. Столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковая Mazda.

В обоих случаях пострадавших нет. На месте работали патрульные полицейские. Водители составили европротоколы.

Сегодня утром в Запорожье два ДТП с фурами парализовали автомобильное движение

Сегодня утром в Запорожье два ДТП с фурами парализовали автомобильное движение

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