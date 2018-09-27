Сегодня утром на мосту Преображенского автомобили стояли в пробке из-за тройного ДТП (ФОТО)

Сегодня на утром на мосту Преображенского, который соединяет Хортицу и центральную часть города, произошло тройное ДТП.

Около 9:30 у автомобиля Daewoo Lanos лопнуло колесо, в результате чего его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Sportage и Ford Focus. При столкновении никто не пострадал, однако движение на мосту было полностью остановлено из-за чего быстро создалась пробка.

В отношении одного из водителей составлен протокол. Предварительно, он нарушил дистанцию и скоростной режим движения.

На одном из снимков видно, как автомобили столкнулись лоб в лоб.