Пьяный 17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Запорожской области

Как сообщает пресс-служба ГУНП полиции области, смертельное ДТП произошло в субботу, 14 июля, в селе Александровка, что в Запорожской области. Автомобиль "ВАЗ 2121", которым управлял 17-летний парень, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущейся навстречу машиной "ВАЗ 2101".

В результате аварии погиб водитель автомобиля "ВАЗ 2101". Также, пассажиры обоих авто и водитель - виновник ДТП получили телесные повреждения.

Как выяснилось, правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент он госпитализирован в больницу, где находится под присмотром полицейских.

По данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 8 лет тюремного заключения.