Пьяная 19-летняя девушка без водительских прав устроила ДТП в Запорожье (ФОТО)

В аварии пострадали несколько человек

В Запорожье на скамье подсудимых оказалась 19-летняя женщина-водитель по обвинению в совершении ДТП с пострадавшими в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, авария произошла в конце января по улице Северное шоссе в Заводском районе города.

"Управляя автомобилем "ЗАЗ 1103" без водительского удостоверения...выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "ВАЗ 2118"", - утверждают правоохранители.

В результате ДТП обвиняемая и ее пассажир и получили тяжелые телесные повреждения.

Также пострадал водитель ВАЗа, который получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Девушку обвиняют в нарушения правил безопасности дорожного движения водителем транспортного средства, повлекшее тяжкое телесное повреждение, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Обвинительный акт направили в Заводской райсуд Запорожья.