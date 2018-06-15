Прячьте украшения: в Запорожье на улице с женщины сорвали золотую цепочку

Таким образом грабители хотели по-быстрому "заработать".

В центре Запорожья двое парней средь бела дня ограбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

Вчера, 14 июня, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные на улице сорвали с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Так, в конце рабочего дня женщина закрывала свой магазин напроспекте Соборном. В это время к ней подбежали двое парней, сорвали цепочку и скрылись.

На записи камер видеонаблюдения правоохранители четко рассмотрели лица нападающих. Во время отработки территории на улице Амосова копы задержали двух парней, подходящих по описанию.

При поверхностном осмотре личных вещей патрульные обнаружили у парней деньги, две квитанции с ломбарда. Кроме того, в кармане одного из них полицейские нашли золотую цепочку.

Потерпевшая опознала задержанных. На место происшествия вызвали следователя Александровского отделения полиции.

Фото: Паноптикон