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Посреди центрального проспекта Запорожья произошло ДТП с двумя иномарками

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В Запорожье произошло очередное ДТП – не смогли поделить дорогу два автомобиля.

Так, происшествие случилось вчера на пересечении улицы Гагарина и проспекта Соборного.

Как выяснилось, водитель на Митсубиси Аутлендер хотел свернуть налево с проспекта на улицу Гагарина, и при этом не уступил дорогу Тойоте, которая ехала по встречному направлению. Действия водителя Аутлендера привели к аварии.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На виновника аварии составлен протокол.

Посреди центрального проспекта Запорожья произошло ДТП с двумя иномарками

Посреди центрального проспекта Запорожья произошло ДТП с двумя иномарками

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