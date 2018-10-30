Посреди центрального проспекта Запорожья произошло ДТП с двумя иномарками

В Запорожье произошло очередное ДТП – не смогли поделить дорогу два автомобиля.

Так, происшествие случилось вчера на пересечении улицы Гагарина и проспекта Соборного.

Как выяснилось, водитель на Митсубиси Аутлендер хотел свернуть налево с проспекта на улицу Гагарина, и при этом не уступил дорогу Тойоте, которая ехала по встречному направлению. Действия водителя Аутлендера привели к аварии.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. На виновника аварии составлен протокол.