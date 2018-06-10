По Запорожью разъезжал заполненный под завязку пиротехникой грузовик (ФОТО)

Сегодня, 10 июня, в Запорожье задержали грузовик. Кузов автомобиля был заполнен коробками с пиротехническими предметами.

Как сообщили порталу "ВМЕСТЕ" очевидцы, инцидент произошёл около 16:00 в Запорожском районе. На одной из дорог на Бабурке полицейские остановили груженный автомобиль. Сотрудники полиции сообщили, что в ходе допроса водителя с целью выяснить, что же перевозит огромный грузовик, шофер не смог ответить на этот вопрос.

Поверхностный досмотр автомобиля помог установить, что в кузове грузовика стоят десятки коробок с неизвестными пиротехническими изделиями.Учитывая количество этих изделий и условия их транспортировки, сотрудники правоохранительных органов попросили у водителя документы на продукцию, которая перевозилась в ненадлежащем виде. Однако предоставить он их так и не смог. Равно как и объяснить, откуда он везет взрывоопасный товар. Кому и зачем эти изделия в таком количестве доставлялись — так же осталось неизвестным.

На место событий вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль полицейские опечатали и забрали на штрафплощадку до выяснения обстоятельств.