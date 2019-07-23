"Оставили загорать": в Запорожье труп пролежал шесть часов на детской площадке

Во вторник, 23 июля, в Хортицком районе города Запорожье, на проспектеЮбилейном, 20а, медики и правоохранители, осмотрев труп человека, оставили его на детской площадке на шесть часов.

Об этом сообщили очевидцы в сети, написало издание "IP.news+". По их словам, кроме того, что было тепло, шел дождь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, фото 18+).

Люди начали искать любые способы решить ситуацию, но только через некоторое время тело убрали.

Труп IP.news+

“Еще в первой половине дня по адресу побывали скорая помощь и полиция. Поставили галочки и оставили тело загорать (извините за цинизм) на детской площадке среди белого дня... На момент моей публикации труп вывезли – спустя 6 часов. Я так понимаю это нормально, стандарты такие?” – прокомментировали очевидцы.

Полиция IP.news+

Труп IP.news+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку от станции метро "Нивки" 18 июля в квартире многоэтажки нашли тело женщины. По предварительной информации, она была убита.

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