Начальник запорожской колонии станет заключенным за взятку

Суд вынес чиновнику приговор с реальным сроком заключения

В Запорожье суд вынес приговор по бывшему начальнику Беленьковской исправительной колонии №99, которого обвиняют в вымогательстве и получении взятки от заключённого.

Как сообщает сегодня, 25 января, пресс-служба прокуратуры Запорожской области, чиновник еще в 2015 году вымогал и получил 26 452 гривен за то, что он не заметит кражу имущества колонии, совершенную осужденным, не сообщит об этом в полицию и не усложнит условия тюремного заключения провинившемуся.

По результатам судебного рассмотрения Запорожским районным судом вынесен обвинительный приговор.

Экс-начальника колонии приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, и с лишением специального звания майора внутренней службы.