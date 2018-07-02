На запорожском курорте автомобиль сбил пешехода прямо на обочине

Водитель такси летел на большой скорости.

ДТП произошло вчера, 1 июля, на объездной дороге Федотовой косы в Кирилловке. Под колесами автомобиля погибла 17-летняя девушка, передает "РИА Мелитополь".

По имеющейся информации, девушка работала реализатором пахлавы. Около 11 утра она шла на работу по обочине дороги. В это время на большой скорости несся водитель частного такси, который сбил девушку. От полученных травм девушка тут же скончалась.

На месте происшествия работали правоохранители. Также они регулировали движение, поскольку из-за аварии образовалась пробка. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: Мелитопольский уезд