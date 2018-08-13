На трассе в курортную Кирилловку обстреляли автомобиль: есть пострадавшие

27-летний житель Акимовского района стрелял по автомобилям, следовавшим по дороге Мелитополь – Кирилловка. Легкие травмы получили 41-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Информация в полицию об инциденте поступила сегодня в 5 утра, сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области. Пострадали

Мужчина стрелял по авто в районе села Шелюги. Он проживает в соседней Охримовке.

Подозреваемого на блокпосту в Лиманском задержали полицейские батальона спецназначения.

В ходе предварительного расследования установлено, что охотничье ружье задержанный похитил из гаража своего односельчанина.

Оружие изъято. Задержанному объявили о подозрении в хулиганстве и краже.

Пострадавшим оказана помощь. Их здоровью ничего не угрожает, сообщают в полиции.