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Стали известны подробности столкновения фуры и маршрутки с пассажирами в Запорожской области

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На трассе в Запорожской области произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров маршрутки госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Напомним, авария случилась вчера, 19 декабря, около 21:50 на автодороге Харьков-Симферополь недалеко от поселка Степногорск. Грузовой автомобиль с полуприцепом развернуло из-за гололеда поперек трассы, и в этот момент в него врезалась встречная маршрутка.

В момент аварии в микроавтобусе находились пассажиры. В результате столкновения семь человек с различными травмами были госпитализированы в больницу. В настоящее время четверо пострадавших уже отпущены домой, остальные еще остаются под наблюдением врачей.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели ГСЧС. По факту ДТП открыто уголовное производство. Проводится досудебное расследование.

Стали известны подробности столкновения фуры и маршрутки с пассажирами в Запорожской области

Стали известны подробности столкновения фуры и маршрутки с пассажирами в Запорожской области

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