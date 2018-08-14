На курорте в Запорожской области очередных отдыхающих унесло на матрасе в море

Вчера, 13 августа, в Приморске трех мужчин унесло на матрасе далеко от берега.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Это случилось в 05:00 в районе приморской базы отдыха "Жемчуг". К тому времени трех мужчин (29, 30 и 31-летнего) унесло на матрасе уже на расстояние 1000 м от берега. Спасатели доставили их на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

"Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области обращается к гражданам с просьбой быть осторожными и соблюдать правила безопасности поведения на водных объектах! Не допустите трагедии в ваших семьях! Помните: купаться на стихийных пляжах строго запрещено! Уважаемые родители! Учите своих детей правилам безопасности и не оставляйте маленьких без присмотра! Давайте вместе сделаем так, чтобы летний отдых оставил только приятные воспоминания и впечатления!", - пишет пресс-служба.