Криминального авторитета, устроившего массовое ДТП в Запорожье, не могут задержать

Пока у полиции нет оснований на переквалификацию статьи. Об этом сообщил начальник областной полиции Сергей Комиссаров во время пресс-конференции.

Так, на вопрос журналистов об избрании виновнику жуткой аварии меры пресечения, а именно о том, почему его не посадили в СИЗО на время следствия, а оставили под домашним арестом, Комиссаров ответил, что задержать его смогут только после заключения врачей о состоянии пострадавших, пишет "Верже".

Напомним, 10 мая в центре Запорожья в районе остановки "Ул. Сталеваров" водитель автомобиля "Лексус" в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и спровоцировал ДТП с шестью легковыми авто и автобусом.

Не справившись с управлением, водитель джипа врезался в несколько припаркованных машин. От сильного удара внедорожник отбросило в сторону, и он протаранил "Хюндай" с тремя пассажирами, вследствие чего тот врезался в автобус №72.

В результате аварии госпитализировали двух пассажиров и водителя "Хюндая": два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще один — в тяжелом состоянии. Патрульные задержали виновника ДТП. По словам очевидцев, нарушитель в ответ на обвинения шутил, бросался на людей и сказал, что у него есть серьезные связи, которые все решат.

На днях Ленинским районным судом была избрана мера пресечения для виновника аварии – круглосуточный домашний арест. Так как уголовное дело открыто по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, наказание по этой статье не предусматривает содержание под стражей.

"Он действительно криминальный авторитет. Мы очень долго с прокурором общались над квалификацией. Часть 1 статьи 286 УК не предусматривает задержание и арест – страна у нас такая. Три пострадавших, но ни у кого нет тяжких телесных повреждений, несколько машин разбито – как одна. Мы не можем его задержать и арестовать. Несмотря на то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови обнаружено 2,3 промилле), и ранее он проходил по тяжким статьям", - заявил новоназначенный глава запорожской полиции.

По его словам, в скором времени они должны получить информацию о диагнозе пострадавших, и если в заключении врачей будет указано, что потерпевшие получили тяжелые повреждения, то статью переквалифицируют.

Также в местных СМИ появилась информация о том, что подозреваемый нарушает режим домашнего ареста, выезжая из квартиры в кафе и рестораны. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Фото: "Верже"