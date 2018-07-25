МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Из-за халатности машиниста тепловоза 4-летний ребенок с ожогами был госпитализирован в больницу

191

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, вчера, 24 июля, на железнодорожной станции "Пологи", 52-летний машинист локомотива во время зацепа вагонов с людьми превысил допустимую скорость движения.

В результате сильного толчка 4-летний ребенок вылил на себя горячий чай. Его с ожогами тела доставили в местную больницу. Также, 26 пассажиров поезда получили незначительные телесные травмы.

В настоящий момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение до 3 лет.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги