Из-за халатности машиниста тепловоза 4-летний ребенок с ожогами был госпитализирован в больницу

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, вчера, 24 июля, на железнодорожной станции "Пологи", 52-летний машинист локомотива во время зацепа вагонов с людьми превысил допустимую скорость движения.

В результате сильного толчка 4-летний ребенок вылил на себя горячий чай. Его с ожогами тела доставили в местную больницу. Также, 26 пассажиров поезда получили незначительные телесные травмы.

В настоящий момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение до 3 лет.