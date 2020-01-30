Два года ходила в школу: на Запорожье девочка умерла от туберкулеза

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области 8-летняя девочка умерла от туберкулеза из-за безразличия неблагополучных родителей.

К врачам они обратились, когда ребенок был уже в полукоматозном состоянии. Спустя несколько дней больная умерла в реанимации, сообщает ТСН.

У школьницы диагностировали тяжелую форму туберкулезного менингита. Последний месяц жизни девочка не посещала школу.

Родителям других школьников официальную причину смерти не сообщили. О туберкулезе они узнали из собственых источников и потребовали разъяснений от руководства, а также полную дезинфекцию здания.

Школа №3 в Каменке-Днепровской Запорожской области Коллаж

Соседи умершей рассказали, что она чувствовала себя плохо как минимум с сентября 2019 года. Все это время девочка посещала учебное заведение, по инициативе педагогов ее иногда отправляли домой из-за плохого самочувствия. Но уже через несколько дней родители приводили ребенка на занятия.

"Ее принесли без сознания на руках. Туберкулезный менингит и туберкулез легких", – прокомментировала детский врач-инфекционист Каменско-Днепровской больницы Ирина Миронова.

Ирина Миронова Скриншот из видео

После обследования учащихся, туберкулез диагностировали еще и у шестиклассника. По словам родителя одного из школьников, из-за халатности врачей еще одна семья из четырех человек попала с заболеванием в туберкулезный диспансер.

"ЗОШ №3 Каменка-Днепровская, Запорожская область. Оказывается ребенок болел на протяжении 2х лет и все это время ходил в школу. После смерти в школе нашли еще одного ребенка с закрытой формой туберкулеза в 6-м классе. Громада обещала сделать обработку класса озоном, но сейчас они больше стараются это дело прикрыть, чем решить", – сообщил Стас Фиолетовый.

Скриншот Facebook/Батьки SOS

Почему никто в школе не забил тревогу, в областном управлении здравоохранения объяснять отказались. Выводы обещают обнародовать после завершения работы специальной комиссии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что во Львове у учительницы первоклашек нашли открытую форму туберкулеза. Женщина не подозревала о своем заболевании.

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