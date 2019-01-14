19-летнюю жительницу Запорожья будут судить за торговлю людьми

19-летняя жительница Запорожья вербовала девушек и отправляла их в сексуальное рабство в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщают в пресс-службе Коммунарского районного суда Запорожья.

Девушка "работала" с "заказчиками", которые находились территории Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Она искала и отправляла за границу местных девушек, которые там попадали в сексуальное рабство.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ("Торговля людьми").

Девушке грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Обвинительный акт в отношение запорожанки уже направлен в Коммунарский районный суд Запорожья. Подготовительное судебное заседание по данному производству назначено на 23 января, на 10 часов.

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