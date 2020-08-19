Зеленский дал месяц правоохранителям Запорожья, чтобы избавиться от наркоторговли

Президент Украины Владимир Зеленский дал месяц силовым органам Запорожья и области, чтобы они искоренили незаконный оборот наркотиков.

Горожане пожаловались главе государства во время его визита в Запорожье на закладки и безнаказанность распространителей наркотиков, сообщается в Telegram-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По мнению местных жителей, правоохранители делают мало для искоренения незаконного оборота наркотиков", – сказано в сообщении.

Так, с 19 августа у прокуратуры, Службы безопасности и полиции есть месяц, чтобы показать работу и реальный результат в этом направлении.

"Мы поднимаем этот вопрос и через месяц видим результаты по закладкам, по ОПГ, по всем. Мы вас приглашаем в Киев вместе с губернатором, расскажите о положении дел", – сказал Зеленский.

(Видео – Telegram-канал Офиса президента)

Telegram Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" поручил проводить габаритно-весовой контроль на дорогах представителям СБУ и Национальной полиции.