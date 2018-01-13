Запорожские чиновники-коррупционеры предпочитают мебель в стиле "а-ля Пшонка"

Запорожский бизнесмен рассказал о своих заказчиках-коррупционерах

В Запорожье чиновники, замешанные в коррупции, предпочитают покупать мебель в стиле "а-ля Пшонка".

Об этом рассказал основатель запорожской компании по производству мебели "100% интерьер" Виталий Ивахов в опубликованном на канале Taras Bilka в youtube интервью.

Он показал образцы подобной мебели и рассказал, что до Евромайдана его компания делала мебель в том числе для людей, замешанных в коррупции, и он знал об этом.

"Мы обслуживали коррупционеров. Это ужасно, когда ты понимаешь где-то в 2013 году, стоя на майдане, что ты потратил жизнь на то, чтобы делать, да мы говорили, что делаем красивые интерьеры, но кто были эти клиенты. И мы делали красивые интерьеры, но обслуживали тех, кто воровал наши деньги", - сказал Ивахов.

Сейчас, по мнению бизнесмена, коррупции в Украине почти нет.

Фото: скриншот