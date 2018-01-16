Заммэра Запорожья, которого подозревают в хищениях, оставили на свободе под залог 1,5 млн грн

Суд отказал прокурорам в изменении меры пресечения

Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменения меру пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову, подозреваемому в хищениях денег из бюджета.

Об этом сегодня, 16 января, сообщила пресс-служба суда.

Решение суда обжаловала харьковская прокуратура, которая была не довольна малой суммой залога, так как она подозревает Пустоварова в хищении 86 млн грн.

"Коллегия судей решила апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи Червонозаводского районного суда города Харькова от 29 декабря 2017 о применении Анатолию Пустоварову меры пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн оставить без изменений", - сообщает суд.