В Запорожской области стартовал сбор подписей против повышения цены на газ

В Запорожской области и по всей Украине началась кампания против повышения цены на газ.

"Правительство под давлением МВФ, ради кредита, хочет в очередной раз повысить цену на газ для украинцев. За последние 5 лет газ подорожал в семь раз. Украинский дешевый газ поставляют предприятиям олигархов, самим же украинцам продают дорогостоящий иностранный. Украинский газ принадлежит украинскому народу — это положение Конституции, которое мы будем защищать", — заявил лидер Запорожской областной организации партии "НАШ КРАЙ" Сергей Кальцев.

Очередное повышение цены на топливо спровоцирует цепную реакцию — рост цен на товары и услуги, падение гривны и обнищание украинцев. Страна имеет достаточное количество отечественного газа и все возможности для наращивания его добычи. Потребности населения и ЖКХ в 2017 году составили 17 млрд м3 газа. А суммарная добыча украинского газа составила 20,5 млрд м3. Разведанных запасов хватит на 30 лет, а потенциального газового ресурса на 300-400 лет. Параллельно государство должно стимулировать энергосбережение и сокращение потребления газа.

Сегодня цену на газ для населения можно не просто удержать, но и уменьшить. Для этого отечественный газ нужно направить на нужды людей и ЖКХ, а не использовать для обогащения олигархов.

Партия "НАШ КРАЙ" начала Всеукраинскую кампанию "Нет — повышению цены на газ". Для сбора подписей граждан на улицы вышли волонтеры. Также подписаться под требованием к правительству можно в Интернете по ссылке https://goo.gl/6eG3ro и в штабах районных и местных организаций партии "НАШ КРАЙ". Ищите их расположение в вашем населенном пункте по ссылке https://nashkray.org/kontakty/

Сергей Кальцев призывает запорожцев поддержать требование к правительству своей подписью.