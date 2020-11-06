В Запорожье выборы выиграл действующий мэр

Алексей Титофф Политика и экономика 14:37, 6.11.2020 Обновлено: 14:41, 6.11.2020

Действующий мэр Запорожья Владимир Буряк снова выиграл на выборах на должность городского головы.

Политик баллотировался от "Партии Буряка "Единение". О результатах выборов сообщили в Запорожской городской территориальной избирательной комиссии, передают "Украинские Новости".

За Буряка проголосовали 101 765 избирателей, или 59,99% проголосовавших в этом городе. На втором месте оказался кандидат от "Европейской солидарности" Валерий Прозапас – 19 402 избирателей или 11,39%. Третье место занял Виталий Тишечко от партии "Слуга народа" – 11,39% (19334).

Далее следуют Олеся Крамаренко ( "За майбутнє") – 5357 голосов и Виталий Рябцев (ВО "Батьківщина") – 5 145 голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 5 ттысяч голосов избирателей. Всего на пост мэра Запорожья баллотировались 10 кандидатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье стреляли в автомобиль кандидата в депутаты.

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Запорожье Политика и экономика

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