В Запорожье к приезду Зеленского не докрутили болты на новом мосту. Фото и видео

В Запорожье после открытия моста, который соединяет остров Хортица с правым берегом города, не докрутили все болты. Его 24 декабря посетил президент Украины Владимир Зеленский.

На недоработку обратили внимание местные жители, сообщается на сайте "5 канала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мост соединяет Хортицу с правым берегом Запорожья. кадр видео

"Зачем их закручивать, и так сойдет", – иронизирует один из жителей Запорожья.

"Нашел кусок моста – болт, наверное, спешили к приезду Зеленского", – добавил он.

В Запорожье не успели как следует закрепить конструкции нового моста. кадр видео

Другой местный житель предупредил, что за забор лучше не держаться, потому что он не прикручен полностью.

Некоторые болты не полностью закручены. кадр видео

Открытый 24 декабря мост – один из четырех, которые планируют построить в Запорожье. Они должны заменить устаревший комплекс мостов, построенных еще в 1950-х годах. Общая стоимость проекта составляет 12 млрд гривен.

Плохо прикрученный забор. кадр видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский во время официального визита в Запорожье заявил, что к 30-летию независимости Украину ждет "несколько инфраструктурных побед".