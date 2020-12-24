В Запорожье к приезду Зеленского не докрутили болты на новом мосту. Фото и видео
В Запорожье после открытия моста, который соединяет остров Хортица с правым берегом города, не докрутили все болты. Его 24 декабря посетил президент Украины Владимир Зеленский.
На недоработку обратили внимание местные жители, сообщается на сайте "5 канала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Зачем их закручивать, и так сойдет", – иронизирует один из жителей Запорожья.
"Нашел кусок моста – болт, наверное, спешили к приезду Зеленского", – добавил он.
Другой местный житель предупредил, что за забор лучше не держаться, потому что он не прикручен полностью.
Открытый 24 декабря мост – один из четырех, которые планируют построить в Запорожье. Они должны заменить устаревший комплекс мостов, построенных еще в 1950-х годах. Общая стоимость проекта составляет 12 млрд гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский во время официального визита в Запорожье заявил, что к 30-летию независимости Украину ждет "несколько инфраструктурных побед".