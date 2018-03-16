Соболев и его голубая команда: спонсоры и секреты "честного" нардепа

Стало известно, кто и с какой целью начал скандал вокруг "украденных" 30 000 га земли, а потом тихо его "замял".

В начале декабря видный запорожец и заместитель Юлии Тимошенко по партии Сергей Соболев в эфире телеканала ICTV громко обвинил запорожского губернатора Константина Брыля в краже 30 тысяч гектаров запорожской земли. Серьезное обвинение было широко подхвачено СМИ, в обсуждение включились десятки комментаторов, экспертов и даже правоохранителей. Потом скандал неожиданно стих и после Нового Года о нем мало кто вспоминает. Странно, учитывая масштаб заявленного.

Смотреть с 1:00:31 по 1:01:39.

Мы решили немножко отмотать время назад и разобраться в подоплеке выплеснутой сенсации и причинах ее угасания.

Вообще, нелепость данного обвинения заключается уже в том, что 30 000 гектаров – это очень много. По площади это почти Мальта, 2 Лихтенштейна, 5 Сан-Марино или 15 Науру! Украсть такую площадь даже при большом желании – уже мировая сенсация. Но опытный политик Соболев как раз и рассчитывал на запуск сенсации, а не ее логическое объяснение.

В разразившемся цунами скандала в сути никто разбираться не будет – думал наш герой. А напрасно.

Уязвленный Брыль неожиданно заявил о готовности опровергнуть сказанное и нигде-нибудь, а в рейтинговой программе Савика Шустера.

16 декабря многие запорожцы застыли у экранов в ожидании занимательного батла. Делались ставки, кто кого? Большинство отдавали предпочтение многоопытному оратору Соболеву. Интерес к эфиру вовсю накручивался близкими к Соболеву СМИ.

Открывший в 20:30 программу ведущий неожиданно заявил, что выяснения отношений между запорожским губернатором и нардепом не будет. Мол, появились более горячие темы, стороны это приняли и согласились с отказом.

Увы, очевидцы рассказывают, что все было немножко не так. Брыль и Соболев прибыли в студию к Шустеру за 2 часа до эфира. В ожидании Савика стороны пересеклись в коридоре буквально на 3 минуты. Запорожский губернатор что-то сообщил внимательно слушающему Соболеву и тот изменился в лице. Вышедший к гостям Шустер по их лицам понял содержание грядущего сюжета. Более того, о раскладах ему уже шепнули заранее.

Тонкий психолог и знаток украинской политики Шустер быстро уловил, что такого кина в его программе точно не нужно – оппонент Порошенко, правая рука Тимошенко Соболев, подобно Портникову будет осрамлен и разбит наголову. Савик Михайлович с несчастным видом сообщил сторонам, что участие в эфире сделалось невозможным, неожиданно повестку изменили экстраважные темы. Удивительно (!), но стороны не возражали, а Соболев даже стремительно удалился.

С того дня, обвинение в краже запорожским губернатором 30 000 гектаров земли начало затухать и постепенно сдулось, сегодня мало кто о нем даже вспоминает. Но все-таки интересно – чем Брыль напрочь убил соболевскую заготовку и нейтрализовал собственную отставку?

Что ж, раскроем читателям подноготную. Генерал спецслужб Константин Брыль, в свое время служил порученцем у министра внутренних дел Юрия Кравченко, в том числе в разгар знаменитых пленок Мельниченко. МВД Кравченко и СБУ Деркача тогда составляли единое целое силового блока, которым Леонид Кучма пользовался умело. Негласное наблюдение и мониторинг жизни политиков были привычным делом. Кучма это дело любил и поощрял. В число разрабатываемых субъектов попал и старожил ВР, кум премьера Виктора Ющенко и его представитель в Раде, ориентирующийся на США оппозиционный политик Сергей Соболев.

Запись, сделанная майором Николаем Мельниченко в кабинете президента Украины Леонида Кучмы 7 июля 2000 г. На записи голоса тогдашнего руководителя СБУ Леонида Деркача и президента Украины Леонида Кучмы. Стилистика сохранена и соответствует аудиозаписи.

Деркач: Вы знаете, что Соболев – голубой… Да?

Кучма: Нет.

Деркач: Ну, вот.

Кучма: Да ты шо?!

Деркач: Да.

Кучма: А с кем же он пи...тся?

Деркач: Ну, я не знаю. Я знал еще раньше. Я сейчас его не отслеживаю, а вообще - голубой. Хороший вроде парень!

Кучма: Хе-хе.

Деркач: Леонид Данилович, вот здесь смотрите: вот это...

Что там рассматривали Леонид Данилович с Леонидом Васильевичем, какие материалы в папочке разбирали – неизвестно. Но уверенно можно сказать, что они известны узкому кругу приближенных и Деркача, и Кравченко. И похоже на то, что соратник бывшего министра внутренних дел Константин Брыль кое-что из них ретивому нардепу в студии Савика Шустера показал и напомнил.

Красиво? Безусловно! Как говорят – прямо в лоб, без длительных дискуссий, махания бумажками и опровержения сходностей с верблюдом.

Любовь и голуби

А вообще, поговаривают, что и поводом, подвигнувшим Соболева ввязаться в это тухлое дело, тоже послужила крепкая мужская дружба и даже любовь. Но обо всем по порядку.

Кто-то уже учил в школе, а кто-то после школы дочитывал, что в Древней Греции в порядке вещей были военные подразделения из геев. Греческие гоплиты, спартанская фаланга, конница Александра Македонского состояли из гомосексуальных пар. И неслучайно! Партнеры сражались друг за друга не на жизнь, а на смерть, и мстили за смерть товарища, не жалея себя.

А у нас тут в Запорожском районе и затем в Киеве недавно случилась история, напомнившая о тех славных античных временах. 25 ноября на сайте "Люстратор" вышла забавная и немного корявая статья про Владислава Куценко и Вячеслава Колесникова "Сладкий дуэт "Ку-Ко" или "собиратели" земель запорожских".

Кроме уже поднадоевших историй, сколько земель увели эти два бывших районных депутата, один из которых ныне блистает на центральных каналах в роли спикера Генпрокуратуры, а второй неприметно, но прибыльно трудится на местной таможне, в тексте указывалось на их гомосексуальные пристрастия. Как Владислав и Вячеслав ходят в лучах заката по полю подсолнухов, любят рубашки голубого и розового цвета, и так далее. Как знать? Но рациональное зерно в этой информации есть.

Вроде бы забавная гадость и ничего более. Но как говорят, "Люстратор", где опубликован злополучный текст, принадлежит Андрею Бартышу – в прошлом тоже депутату Запорожского райсовета, а ныне редактору и партийному функционеру "БПП-Солидарности". И вместе с этим, поговаривают, что Андрей Николаевич довольно близок к запорожскому губернатору Константину Брылю. Вот из-за таких непубличных связей в прошлом месяце и разразился баааальшой скандал.

Потому что Куценко и Колесников с воплями "шеф, наш спалили!" побежали жаловаться своему многолетнему покровителю – нардепу Сергею Соболеву из "Батьківщини". Соболев нервно задергался – ведь сказано в начале статьи "боевые партнеры мстили за смерть товарища, не жалея себя". Потому Сергей Владиславович решил бить ассиметрично и ничто сдержать его не могло. И если статья вышла 25 ноября, то Соболев выступил на ICTV уже 5 декабря! Благо, тему с 30 тысячами гектаров посоветовали сами обиженные.

Нежданно для себя Бартыш, пытаясь наваять проходную гадость про своих давних недругов, "попал в трехпалубный корабль". Помянутый между делом покровитель двух Славиков Сергей Соболев является "аксакалом" политического гей-бомонда. И данную статью он воспринял, как оскорбление любовников и как начало новой волны своего изоблачения – потому и решил атаковать на упреждение. А вы, наверное, до сих пор не верите, что Сергей Соболев гей? Тогда еще раз прослушайте запись разговора Кучмы с Деркачом.

Голубой парламент

Если в позапрошлом созыве украинского парламента (2007-2012 гг.) насчитывалось около 50 геев – заявляют эксперты. То в нынешнем их число возросло до 120-130 – гей-сообщество крайне солидарно и влиятельно. А известный нардеп Гаврилюк в сердцах заявил, что их число в нынешней Раде достигает половины и в парламенте ему противно работать.

Нужно реально понимать, что в Раде, в частности и в политике вообще, гомосексуалистов намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Да, есть анекдотический Ляшко с вилами и его верный "санчо панса" Андрей Лозовой. Есть "борцы за права меньшинств" Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

А есть старое, сложившееся еще в 90-е годы и очень закрытое сообщество "гей-ветеранов" - пресловутый Соболев, Головатый, Томенко и другие. Еще на заре украинской независимости их депутатская группа "Реформы" первой продвигала в парламенте законы, легитимизирующие права геев. И как раз благодаря своей нетрадиционной ориентации бывший преподаватель Запорожского педучилища Соболев и смог так высоко подняться.

В 2009 году Украину всколыхнул педофил-скандал в "Артеке" с бютовцами Терехиным, Уколовым, Соболевым, цитата:

"Оказалось, что в скандале замешан еще один депутат из БЮТ — гомосексуалист Сергей Соболев. На этот раз оказалось, что вместе с Уколовым, Терехиным и Богданом был еще и Соболев. То, что у Соболева еще с СП были некоторые отклонения сексуального характера, было известно давно. Ведь среди помощников нынешнего депутата числилось 4 модели из двух модельных агентств Киева…

Соболев набирал себе помощников-парней по чисто физиологическим данным. Хотя, все они были совершеннолетними. Теперь же оказалось, что господин Соболев любил покуралесить и с недостигшими половой зрелости особами. Об этом сегодня пишет сайт Правда.

По данным издания, Соболев может стать фигурантом дела уже в понедельник, когда ГПУ посчитает достаточным количество улик и свидетельских показаний. В то же время, приемный отец изнасилованных детей Дмитрий Полюхович, который находится под следствием, заявляет о непричастности Сергея Терехина (он являлся крестным отцом детей) к мерзким игрищам депутатов с его чадами и говорит о некоем другом депутате — Сергее (фамилию не уточняет)".

А вот еще информация: "Гей-альянс составил рейтинг наиболее распространенных среди геев фамилий"

"Рейтинг наиболее распространенных фамилий среди украинских геев возглавила фамилия Соболев.

Во-первых, все видели видео допроса ныне народного депутата, а в юности просто горячего парня Олега Ляшко. Но мало кто знает, что Боря, о котором постоянно говорит Олег Ляшко, это Борис Владимирович Соболев, который в 1993 году работал заместителем министра и исполнял обязанности министра внешних экономических связей Украины, а с 2005 года работал в Секретариате президента Ющенко на должности заместителя государственного секретаря Украины.

Во-вторых, совсем недавно свою гомосексуальность хоть и косвенно, но все же подтвердил известный журналист и общественный деятель Егор Соболев. Он принял активное участие в разрешении гей-порно скандала, связанного с Виталием Портниковым.

Третий пример – это народный депутат, член фракции Батькивщина Сергей Соболев" . Ну, прямо, пороблено на Соболевых!

Увы, киевские журналисты отмечают, что нардепы-геи стали в столице настоящей проблемой и "кастой неприкасаемых". Как уже писали не раз, если женщин-проституток хоть периодически гоняют, для показухи, то "проститутов" милиция предпочитает не трогать. В Киеве для гей-проституции созданы довольно лояльные условия в обмен на не сильно обременительную маскировку. Открыты подпольные и полуподпольные гей-публичные дома, которые полиция старается не замечать. Такой "льготный" режим создан еще и потому, что большая часть клиентов гей-проститутов – люди серьезные, из деловых и политических кругов, народные депутаты.

И портить столь почтенным людям отдых с любимыми мальчиками чревато для милиционеров проблемами по службе. О том, что гей-лобби в политических кругах Украины довольно мощное и быстроподтягивают "своих", продвигая их по карьерной лестнице, говорят уже давно.

А Брыль взял и на эту тему надавил, чуть-чуть.

В итоге

Как вы поняли, сейчас "Соболь" так резво вписался за Куцика и Колесо потому, что отношения между ними не только деловые. Землю пилить может в Запорожском районе каждый второй юрист. А вот быть для Сергея Соболева верными младшими партнерами могут отнюдь не все. Оттого Куценко и пристроили в Генпрокуратуру поближе к патрону, а Колесникова сделали официальным помощником на постоянной основе – чтоб под рукой всегда был на нужный случай.

Потому Сергей Владиславович и слетел немножко с катушек в своих атаках на Брыля. Слетел так, что коллеги по фракции не могли его успокоить, и даже Юлии Тимошенко это оказалось не по силам.

У человека его любимых обидели, за живое зацепили – понять можно.

Но тема об "украденных" 30 тысячах гектаров после Нового года заглохла. Ведь политического и коммерческого интереса в ней было мало. За ней стояла любовь, любовь, и еще раз любовь. А что она немножко однополая – ну так мы вас честно предупредили в начале нашей статьи. Может теперь, глядя на наших политиков в телевизоре, вы будете думать о них чуть получше – что не все у них там из-за бабла кипит и бурлит. А есть еще, например, возвышенные нежные чувства между старым нардепом и двумя молодыми ребятами, подающими боольшие надежды.

И поверьте, они далеко пойдут!

А Сергей Соболев, отныне бросаясь на очередного оппонента, будет уточнять – а не из спецслужб ли товарищ и не владеет ли разными видео про оргии Сэра Гея?

Источник: "IPnews"