Киевские эксперты подозревают наличие политзаказа в деле Анатолия Пустоварова

Запорожье всколыхнуло известие о вручении прокуратурой Харьковской обл подозрения в совершении уголовного преступления заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову. ГПУ даже разместило ролик в Ютюбе с якобы компрометирующими городского чиновника доказательствами. Однако, не все увидели в этом деле исключительно криминальную составляющую. Например, адвокат Анатолия Пустоварова – Игорь Чумаченко, прямо заявил, что "записи, которые были обнародованы ГПУ являются нарезкой разных фрагментов разговоров, часть из них вообще никогда не происходила, фразы вырваны из контекста. Любая нормальная независимая экспертиза докажет несостоятельность подобных "доказательств".

Сомневаются в версии прокуратуры и киевские политологи. Так известный блоггер и политический эксперт Кирил Сазонов у себя на странице в сети Фейсбук разместил пост ,

в котором отмечает: вся эта история сводится к банальной зачистке 76 избирательного округа, где Пустоваров собирался баллотироваться на выборах в ВР. В Запорожье говорят, что на этот же округ претендует губернатор Запорожской области Константин Брыль. Но приезжему бороться с местным очень сложно. И вот, чтобы убрать конкурента использовали прокуратуру и громкие заявления. А что будет в результате уже не важно - победителей не судят, - отмечает Кирил Сазонов.

Другой эксперт – Николай Спиридонов соглашается с версией своего коллеги и добавляет, что “прокуратура уже давно работает в режиме пиар-агентства обеспечивая рекламу своему главе, Юрию Луценко. А вот с доказательной базой дело, как правило, обстоит намного хуже. Подавляющее большинство уголовных дел быстро разваливаются в суде. Похожая ситуация происходит и с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым. Его обвиняют в растратах, а убедительных доказательств нет. Всё ограничилось невнятным роликом на YouTube.

Хотелось бы, чтобы руководители ГПУ не занималось политическими делами ради своих интересов и лайков в Фейсбуке, а больше занимались своими прямыми обязанностями. Но пока это скорее из области фантастики…” .

В ближайшее время состоится суд по избранию меры пресечения для Анатолия Пустоварова. Адвокат уверен, что само дело не стоит даже бумаги на котором напечатано подозрение от прокуратуры, поэтому скорее всего оно развалится еще до суда.