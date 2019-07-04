Плакал и отрицал вину: суд вынес решение по парню, сжегшему невесту в Запорожье

В четверг, 4 июля, 28-летнего Виталия Чайковского, который поджег свою девушку Анастасию Ковалеву в Запорожье, избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в зале суда подозреваемый плакал и полностью отрицал свою вину. Он попросил прощения и рассказал свою версию событий.

Виталий Чайковский с невестой Анастасией Вовалевой Instagram Анастасии Ковалевой

Так, по словам парня, в тот день он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить. Для этого Чайковский купил бутылку с бензином и облил им девушку.

"Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал гасить ее", – начал оправдываться подозреваемый, однако суд постановил взять его под стражу.

Анастасия Ковалева Instagram Анастасии Ковалевой

Появились также свежие данные о состоянии пострадавшей девушки.

"Состояние крайне тяжелое. Она продолжает находиться в ожоговом шоке. Огромный процент ожога. Ожоги все глубокие. Поражено практически все тело пламенем", – рассказал заведующий ожоговым отделением городской больницы Андрей Сех.

Как сообщал OBOZREVATEL, у девушки 90% ожогов тела. 4 июля врачи сделали неутешительный прогноз – на выживание пострадавшей дали сутки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!