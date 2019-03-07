Люди в масках начали стрелять: в Запорожье напали на ''антимайдановца''

В Запорожье вечером 6 марта неизвестные в масках напали на участника движения "Антимайдан". Они побили его и прострелили левое бедро.

Попытка убийства произошла в Хортицком районе на улице Героев 93-й бригады, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"Мужчина оказывал сопротивление нападавшим и нанес одному из злоумышленников телесные повреждения, после чего они скрылись. Сотрудники полиции установили личность одного из нападавших, 1994 года рождения", – пояснили правоохранители.

В полиции открыли уголовное производство по статье за покушение на убийство. Личности трех других участников нападения устанавливаются.

Как стало известно позднее, "активистом" оказался скандальный "антимайдановец" Валерьян Горбачев, который фигурировал в деле о совращении несовершеннолетней, пишет ТСН.

Побитый Facebook Yakov Noskov

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в Бердянске Запорожской области застрелили активиста, бойца АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко, который боролся с якобы коррупционными схемами нардепа от "Воли народа" Александра Пономарева.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!