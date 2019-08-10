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На украинском курорте загадочно умер мужчина

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В Бердянске Запорожской области прямо на одной из улиц обнаружили тело 80-летнего мужчины с Мариуполя. Ранее родственники долго искали его, а он по непонятным причинам оказался в курортном городе.

Как сообщил "Апостроф" со ссылкой на местную прессу, родные умершего не могли понять, как мужчина оказался в Бердянске, ведь он не собирался покидать родной город.

Источник отметил, что долгое время родственники пытались отыскать пропавшего, но попытки были безрезультатными.

Полиция

Полиция

Укрінформ

При себе умерший не имел ни денег, ни документов.

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Родные заверили полицию, что в Бердянске у него не было ни родственников, ни знакомых, к которым тот мог бы поехать. Правоохранители начали расследование происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 августа, в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской 3/1, в автомобиле ВАЗ 2109 обнаружили труп мужчины. Прохожие обратили внимание на авто, в котором на переднем сидении лежал человек, и вызвали полицию.

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Место
Украина Запорожье
Тег
смерть
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