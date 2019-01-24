''Лучше обсудить трусы'': мать, жестоко избившая сына в ТЦ Запорожья, разозлила украинцев нелепым оправданием

Женщина, которая в одном из торговых центров Запорожья жестоко избила ногами своего сына, попыталась оправдаться и пояснила инцидент.

Соответствующее видео она опубликовала в Instagram Stories. Полный ролик появился на YouTube (чтобы посмотреть, поскрольте страницу вниз).

"Я живой человек и, представьте себе, тоже иногда выхожу из себя, психую и даже иногда бьюсь головой об стенку. Вот так вот, я не скрываю этого, что психи меня периодически бьют. А вас не бьют?" — начала она.

Скриншот

Горе-мать добавила: "Если вы тот счастливый человек, который ни разу не накричал на ребенка и ни разу его не ударил, я очень горда за вас и склоняю перед вами колени. Но я, к сожалению, не такой человек. Я могу накричать, дать по заднице, сделать замечание".

Она также заявила, что это "дурная" тема для обсуждения, и "лучше уже туфли обсудить или трусы". Виновником своего поведения женщина назвала сына.

При этом мать утверждает, что ее ребенок без синяков, сытый, с кучей игрушек, ходит каждый день на тренировки, ездит на отдых и переживать за него не надо.

"Самое главное, что он не живет у бабушек-дедушек, его не воспитывают няни, все это делаю я самостоятельно и никто мне не помогает", — сказала женщина, добавив, что сильно устает и скандальный инцидент является результатом "эмоционального выгорания".

"Я себя за это не казню", — подытожила она.

В сети гневно отреагировали на слова женщины, подчеркнув, что усталость не оправдывает такого жестокого поведения.

"Лучше об арматурину головой билась бы, а не о стену", "Это избиение. Оправдание "вышла из себя" тут не поможет", "Надеюсь, эту с*ку жизнь будет бить сильнее, чем она ребенка! Это было бы справедливо!" "Настоящее лицо большинства инстаграмных мам", "Она невменяемая", "И ни одного слова о любви к ребенку…" "Теперь эта "звезда" делится секретами воспитания. Неадекватная", "Ты ему едва хребет не сломала!" "Неужели она за это не ответит?" — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине пьяный отец выбросил 5-летнего сына с четвертого этажа, якобы потому, что ему приснился ночной кошмар.

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