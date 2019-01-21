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Звезда известного шоу из Запорожской области анонсировал дебютный концерт

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Юный житель Бердянска занял второе место в талант-шоу "Х-фактор". В суперфинале парень боролся за победу с группой "ZBSband".

Жителей Бердянска и гостей города приглашают на концерт финалиста "X-фактора" Дмитрия Волканова.

Как сообщил сам певец на своей странице в соцсети, на концерт смогут прийти все желающие. На нем фанаты услышат его хиты из "Х-Фактора", а также другие известные песни.

Концерт состоится 9 февраля в ДК "Софит". Начало — в 18:00.

Сольный концерт будет приурочен ко Дню Святого Валентина.

Звезда известного шоу из Запорожской области анонсировал дебютный концерт

Истоник: IPnews

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