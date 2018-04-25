Журналист Hromadske-zp: бизнесмен Борис Шестопалов объявил вознаграждение за поимку экс-смотрящего Анисимова по кличке "Клоун"

Журналист hromadske-zp Тарас Белка в социальной сети Facebook сделал анонс нового выпуска своего проекта BilkaTalk.

В анонсе сообщается о том, что запорожский предприниматель Борис Шестопалов объявил вознаграждение в размере 5 млн грн за поимку беглого смотрящего Евгения Анисимова по кличке "Клоун".

Напомним, Анисиму грозит уголовная ответственность по ряду статей. Его обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств запорожских коммунальных предприятий в особо крупных размерах. Находясь в преступной группировке, он легализовал 18,5 миллионов гривен и совершил массу громких преступлений.

Согласно данному обвинению Анисимову Е.А. грозит 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в международном розыске с выставлением "красной карточки".

Международный розыск Евгения Анисимова осуществляется в уголовном производстве по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины (вымогательство имущества в особо крупных размерах и незаконное хранение оружия).