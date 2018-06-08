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Жителя Запорожья задержали с наркотиками на угнанной машине

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На днях в Павлограде во время патрулирования полицейские заметили авто, которое числится в розыске. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области, за рулем легковушки находился житель Запорожья.

Вечером 2 июня на ул. Луганской в Павлограде полицейскиеостановили автомобиль Daewoo Sens для проверки документов. За рулем автомобиля оказался 43-летний житель Запорожья. После проведенной проверки выяснилось, что машина числится как угнанная.

Также при обыске салона копы обнаружили упаковку с марихуаной весом около 200г. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вещество изъяли и отправили на экспертизу.

По факту изъятия наркотиков все сведения внесены в Единый реестр. Ведется следствие.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

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