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Жителя Запорожской области судили за съемку порно

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В марте текущего года житель Энергодара, ранее имевший проблемы с законом опубликовал на одном из сайтов порнографического характера 3 ролика собственного производства со своим участием.

Начинающий кино-порно-режиссер и не подозревал, что его смогут вычислить, да ещё и осудить, однако, как свидетельствует информация в Едином реестре судебных решений, суд признал злоумышленника виновным и оштрафовал.

За производство и распространение материалов порнографического характера ему придётся оплатить штраф в размере 2550 грн. и 4576 грн. за услуги эксперта.

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