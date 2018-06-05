Жители Запорожской области задолжали за коммуналку более 2 миллиардов гривен

Больше всего запорожцы должны за поставку природного газа.

Задолженность населения Запорожской области по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец апреля текущего года составила более 2 миллиардов гривен. Об этом сообщает Главное управление статистики в Запорожской области.

Отмечается, что в течение января-апреля 2018 года население Запорожской области заплатило за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 1802,0 млн. грн, что составляет 81,8% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии оплачено 507,9 млн. грн.

К концу апреля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 846 млн. грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 786 млн. грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 199,8 млн. грн, за поставку электроэнергии – 177,6 млн. грн., за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 118,3 млн. грн, за вывоз бытовых отходов – 28,2 млн. грн.