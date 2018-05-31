Жителей Запорожья приглашают на парад счастливых семей

В эти выходные в центральном парке Запорожья состоится масштабный семейный праздник. Об этом сообщили в соцсети организаторы мероприятия.

Фестиваль семьи в городе пройдет уже в шестой раз. В организации мероприятия задействованы около 700 волонтеров и сотни общественных организаций области.

Изюминкой фестиваля станет парад "Счастливых семей", который и начнет мероприятие. Его участники праздничным шествием пройдут с площади Свободы в "Дубовую рощу". На главной сцене парка пройдет торжественное открытие фестиваля, затем горожан ожидают различные мастер-классы, тематические фото-зоны, ярмарка спорта, ярмарка профессий, катание на байдарках, городок детства, городок мороженного и масса положительных эмоций.

Сбор участников фестиваля пройдет в субботу, 2 июня, в 10:00 на площади Свободы, открытие фестиваля состоится в 11:00 в парке "Дубовая роща". Вход для всех желающих свободный.

Фото: Фейсбук