Жителей поселка в Запорожской области затопило рекой из фекалий

Жители поселка Мирное Мелитопольского района вынуждены уживаться с неприятным запахом – улицы их поселка затопило канализационными стоками. ЧП произошло в результате прорыва канализации, пишет "РИА Мелитополь".

Как выяснилось, проблемы с канализацией в Мирном существуют уже несколько лет. За это время реконструкция и замена очистных сооружений не проводились, а трубы коллектора вовсе вырыли на металлолом. Руководство поселка никаких действий не предпринимает. Глава администрации Мирненской ОТГ на телефонные звонки не отвечает, никаких комментариев не дает.

Тем временем, жители Мирного бьют тревогу, ведь из-за жары от фекалий образовался ужасный смрад, к тому же эти стоки впитываются в почвенные воды, которые попадают в Молочный лиман и могут стать источником распространения желудочно-кишечных заболеваний.

Примечательно, что в километре от поселка находится Национальный заповедник "Каменная могила". Туристы, которые туда проезжают, также вынуждены наблюдать столь неприятную картину.

Фото: РИА Мелитополь