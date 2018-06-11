Завтра в Запорожье приедет первая леди Украины

Завтра, 12 июня, в Запорожье с рабочим визитом приедет первая леди Украины Марина Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

Планируется, что супруга Президента откроет тренинг по инклюзивному образованию фонда Порошенко, а также ознакомится с работой инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми потребностями в Мелитополе, который она должна была открыть во время своего прошлого визита в Запорожскую область. Тогда ее вынужден был заменить губернатор Константин Брыль

Отметим, Запорожская область является пилотным регионом, где активно развивается система инклюзивного школьного образования. Такая система подразумевает обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах. В связи с этим Марина Порошенко часто приезжает в Запорожскую область и проводит различные тренинги для педагогов.

Фото: Пресс-служба Запорожской облгосадминистрации