Запорожскую прокуратуру номер 2 может возглавить прокурор с неоднозначной репутацией

Акценту” из собственных источников стало известно о том, кто может возглавить запорожскую городскую прокуратуру №2. Ключевое правоохранительное ведомство в городе перед выборами президента хотят отдать бывшему прокурору Черкасс, уроженцу Сумской области Александру Маслюку.

Журналисты “Акцента” решили разобраться чем известен Маслюк в Украине. На данный момент Александр Николаевич занимает должность начальника управления представительства интересов государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Планируется, что Маслюк должен получить новое назначение еще до выборов — в 20-х числах марта. Как уже отмечалось, ценность прокуратуры №2 состоит в том, что на ее территории находятся 3 из 4 окружных комиссий Запорожья, а также городская и областная ТИК.

Разгонял Майдан в Черкассах и избежал люстрации

И так, что известно о прокуроре. Александр Николаевич Маслюк родился в 1968 году в с. Студенок, что на Сумщине. В органах прокуратуры он работает с 1993 года. Начинал трудовую деятельность в Сумской транспортной прокуратуре: был помощником, старшим помощником, заместителем сумского транспортного прокурора. Затем работал заместителем прокурора г. Сум. Первая известная должность руководителя, которую получил Александр Николаевич, — это должность прокурора Заречного района г. Сумы, куда его назначил Генпрокурор в 2008 году. Уже через 3 года, а именно 23 декабря 2011 года, Виктор Пшонка назначилАлександра Маслюка прокурором Ковпаковского района в Сумах.

А вот следующее место работы прокурора находилось в другой области. В марте 2013 года его перевели руководить прокуратурой г. Черкассы. Именно на этой должности Александр Николаевич отличился бездействием в наказании правоохранителей во времена Революции Достоинства и преследованием активистов. Так, тогдашний заместитель Маслюка, Михаил Буджерак, был обвинен в разгоне Евромайдана в Черкассах, который по своей жестокости уступал только киевскому. Буджераку грозило до 10 лет тюрьмы, однако суд первой инстанции признал его невиновным. Сейчас по бывшему заму Маслюка продолжается судебный процесс, на решение Приднепровского районного суда г. Черкассы подана апелляция. Дело рассматривается вот уже 2 года без какого-либо серьезного продвижения.

Вот как описывалось в СМИ обвинение Буджерака в преступлении против евромайдановцев:

Как следует из текста, Буджераку вменяют, что он согласился выполнять указания неустановленных лиц. Однако таким лицом, которое ему могло давать указания, мог быть только прокурор города Маслюк, который таким образом решил чужими руками сделать из Буджерака козла отпущения. И теперь получается парадокс: Буджерака признают невиновным, потому что виновны те, кто давал ему такие указания. А это Маслюк.

Из-за этого Александр Маслюк даже был внесен активистами в специальный люстрационный список Черкащины, состоящий из 54 кандидатов, где оказался в "золотой середине", заняв "почетное" 26-е место.

Отличился прокурор Маслюк и тем, что, по информации СМИ, настойчиво советовал депутатам "не принимать на себя полномочий, которые им не предоставлены Конституцией". Такую реакцию у Александра Николаевича вызвало оживленное обсуждение депутатами действий милиции, которые препятствовали общественности устанавливать флаг ЕС на мачте города".

Как видим, Александр Николаевич Маслюк — не просто работал во времена Януковича, а активно участвовал в сопротивлении Революции Достоинства, игнорировании требований активистов и их преследовании. Казалось бы, что после таких поступков дальнейшая работа Александра Николаевича в органах невозможна. Однако уже в июне 2014 года его назначают заместителем прокурора Ахтырской прокуратуры Сумской области, что вызвало возмущение граждан. Там, к слову, местные активисты обвинили его в крышевании нелегального игрового бизнеса. После приезда в Ахтырку Маслюка, в городе активно заработали залы игровых автоматов.

В 2015 году Александр Николаевич пошел на определенное понижение: с должности заместителя на должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Сумской области. А уже в 2018 году Маслюк был переведен в прокуратуру Запорожской области, на должность начальника управления представительства интересов государства в суде прокуратуры Запорожской области.

За все это время Маслюк странным образом избежал процедуры люстрации, которая была введена на законодательном уровне в 2014 году.

В тоже время, как прокомментировал “Акценту” бывший прокурор Запорожской области Александр Шацкий, возглавлявший ведомство как раз во время принятия закона и, который к слову был активным участником запорожского Евромайдана, многие прокуроры избежали люстрации из-за несовершенства принятого законодательного акта.

Генеральная прокуратура спускала в областные прокуратуры задания, формировались списки и документы, которые далее передавались в Киев, и уже там принималось окончательное решение по каждому конкретному прокурору.

Однако в нашем случае, очевидно в генпрокуратуре не увидели криминала в действиях Маслюка во время его пребывания на должности прокурора г. Черкассы и жестоком разгоне местного Евромайдана. Сам же Маслюк заявление на прохождение люстрационной проверки не писал.

Что касается возможного назначения нового руководителя прокуратуры №2, то Александр Шацкий уверен, что генпрокурор Юрий Луценко сейчас специально назначает скомпрометированных себя лиц, чтобы они выполняли незаконные приказы

“На данный момент из 400 прокуроров в Запорожской области около 100 — это приезжие. При чем они находятся практически на всех руководящих должностях в органах прокуратуры. Мое мнение — это связано с тем, что за предыдущие годы у нас в области сложился крепкий профессиональный состав, который готов был работать по закону, а не по указаниям сверху. С приходом на должность генпрокурора Юрия Луценко, а на должность прокурора области Романова, коллектив решили разбить”, — прокомментировал Шацкий

Не Маслюком единым

В тоже время, по нашей информации, есть несколько препятствий для назначения Маслюка прокурором прокуратуры №2. У Маслюка банально нет нужной суммы денег для “отправки наверх” (да-да, сейчас на такие должности без денег не назначают). Вторая причина — проблемы с внутренней проверкой. Маслюк может не пройти квалификационно-дисциплинарную комиссию.

Но у него есть однозначный плюс — он готов выполнять преступные приказы по разгону протестующих, благо опыт имеется. По последней информации Маслюк уже отбыл в Киев к Юрию Луценко на “смотрины”.

Есть и еще один претендент на должность руководителя городской прокуратуры №2 — нынешний и.о.Владимир Даруда. Он также приезжий (из Днепропетровской области), что идеально подходит для выполнения специфических задач в регионе (говоря простым языком “приехал, ограбил область и уехал отсюда”), и у него, по словам наших источников, есть необходимая “сумма” для того, чтобы занять должность.

Какой из вариантов окончательно выберет Генпрокуратура — узнаем уже совсем скоро.

Напомним, в конце февраля генеральный прокурор Юрий Луценко уволил с должности прокурора 2-й прокуратуры Романа Мазурика за, якобы, плохие результаты работы. После Мазурик на специальной пресс-конференции объяснил настоящие причинысвоего увольнения. Главная причина по словам Мазурика — предстоящие выборы и нежелание его, как руководителя ведомства, принимать заведомо незаконные решения относительно обысков и других следственных действий, связанных с нарушениями на выборах. В частных беседах руководство областной прокуратуры призывало его согласовывать открытие и расследование уголовных производств в зависимости от фигурантов нарушений на выборах.

Источник: "Акцент"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!