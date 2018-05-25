Запорожскую молодежь приглашают на фестиваль уличной культуры

В эти выходные в центре Запорожья в танцевальной битве сойдутся представители различных субкультур. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.
В субботу, 26 мая, на каскаде фонтанов "Радуга" состоится масштабный молодежный фестиваль URBAN FEST "Dance Battle". По данным организатором, мероприятие соберет порядка 250 участников – представителей танцевальных субкультур.
Целью фестиваля является развитие популярных направлений молодежной культуры и спорта, а также популяризация активного образа жизни.
Профессионалы и любители современного танцевального искусства сойдутся в баттле.
Распределять участников будут не только по уровню подготовки, но и по стилю танца. В программе фестиваля такие жанры: HipHop, House, DanceHall и Breaking.
Как заявили организаторы мероприятия, танцоры могут участвовать в нескольких стилистических категориях. А виртуозность участников оценит профессиональное жюри.
Начало молодежного фестиваля уличной культуры "URBAN FEST "Dance Battle" - 26 мая в 15:00.
Фото: пресс-служба Запорожского горсовета