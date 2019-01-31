Запорожскому депутату Прасолу пытались вручить сообщение о подозрении на сессии горсовета (ВИДЕО)

Вчера на сессии Запорожского городского совета прокуратура области в очередной раз пыталась вручить депутату Запорожского городского совета Михаилу Прасолу сообщение о подозрении. Его подозревают в том, что он внес в декларацию неправдивую информацию, скрыв от НАПК многомилиионный кредит.

Как ранее писали СМИ, “ловить” депутата на сессию приехал лично прокурор области Валерий Романов.

Как оказалось, вручить ему письменное уведомление о подозрении пытаются со 2 октября прошлого года. Тогда Михаил Прасол по телефону обещал приехать в прокуратуру, но так и не появился. На следующий день повестка была отправлена по месту работы фигуранта.

“24 октября он перестал принимать звонки. Повестку о вызове отправили на "Вайбер", который был активен. Также повестка была направлена ​​на электронную почту адвоката указанного депутата. Кроме этого, было дано поручение работнику УЗЭ о вручении повестки по месту регистрации и работы. Однако документ не был вручен в связи с отсутствием каких-либо лиц по этим адресам”, - говорится в сообщении прокуратуры.

В ноябре следователь еще раз пытался передать документ депутату. После очередной неуданой попытки областной прокурор составил сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно декларирования недостоверной информации.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении депутата меры пресечения. На судебные вызовы (а их было 6) Прасол не явился и о причинах своей неявки не сообщил.

В конце декабря было принято решение депутата для рассмотрения ходатайства в суде в принуительном порядке. Подозреваемого объявили в розыск.

И вот вчера депутата отыскали на сессии. Однако сообщение так и не вручили. Он попросил прислать документ на почту.

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