Запорожского чиновника задержали при получении "отката"

В Запорожье правоохранители разоблачили на взятке коммерческого директора ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (ЗЭРЗ), который входит в структуру ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Так, сотрудники областной Нацполиции установили, что чиновник требовал неправомерную выгоду от поставщиков продукции в виде 17% отката от суммы сделки.

А 29 мая оперативники задержали директора предприятия с поличным при получении в собственном автомобиле 17 тысяч гривен "отката" от представителя коммерческой структуры.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении чиновнику подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Фото: Пресс-служба Управления защиты экономики в Запорожской области