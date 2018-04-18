Запорожского активиста Максима Дрозденко отметили грамотой за вклад в культуру региона

Как мы писали ранее, 16 апреля на Хортице, в балке Шанцевой состоялась презентация проекта мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб" и закладка дубовой аллеи возле 100-летнего дуба.

Организаторами мероприятия выступили Национальный заповедник "Хортица", Союз краеведов Украины, меценат Максим Дрозденко. К мероприятию также присоединились почетные гости: народный депутат Украины Сергей Мельничук, депутат областного совета Юрий Ружин и художник-монументалист Анатолий Гайдамака.

Также в акции участвовали глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, бывший мэр Запорожья и руководитель области Евгений Карташов, директор Департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации Украины Владислав Мороко, депутаты областного и городского советов, в частности ветеран АТО Вячеслав Зайцев.

Во время торжеств были награждены участники презентации проекта за весомый личный вклад в развитие культуры Запорожского края. В частности, почетной грамотой Запорожского облсовета награжден Максим Дрозденко. При его финансовой поддержке и состоялась презентация проекта мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб".